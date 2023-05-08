прогуляться, перекусить

От пользователя @X1e2n3i4a5

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Челябинск → Другое С кем поиграть в кооп и поболтать

Челябинск → Другое Интересно провести время

Челябинск → Другое Можно по общаться о чем угодно (если есть совпадение по интересам).

Челябинск → Другое Поговорить о жизни

Челябинск → Другое Меня зовут Саша

Челябинск → Другое Кто со мной

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