Челябинск
Сыграть в боулинг

фото пользователя X1e2n3i4a5
прогуляться, перекусить

От пользователя @X1e2n3i4a5

4 участника
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Челябинск

маленькое фото пользователя Azamat
Челябинск → Другое

Для начала

маленькое фото пользователя djfhdk
Челябинск → Другое

Го общаться?

маленькое фото пользователя t3a2n3a1
Челябинск → Другое

Кто со мной завтра погулять ?

маленькое фото пользователя Pioner098
Челябинск → Другое

Прогулятся кино перкусить

маленькое фото пользователя Danka
Челябинск → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Adrenalin
Челябинск → Другое

Кто со мной

маленькое фото пользователя Bobur2929
Челябинск → Другое

Меня зовут Саша

маленькое фото пользователя Demm
Челябинск → Другое

Концерт князя

маленькое фото пользователя Viktor89
Челябинск → Другое

Поговорить о жизни

маленькое фото пользователя Relght777
Челябинск → Другое

Можно по общаться о чем угодно (если есть совпадение по интересам).

маленькое фото пользователя Alesta
Челябинск → Другое

Интересно провести время

маленькое фото пользователя Anton_74
Челябинск → Другое

С кем поиграть в кооп и поболтать

Хочешь найти новых друзей в городе Челябинск?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Челябинск, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!