Челябинск
Сходить театр, прогуляться и пообщаться

фото пользователя Vera1967
сходить на мероприятие

Прогуляться и пообщаться, сходить в театр

От пользователя @Vera1967

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