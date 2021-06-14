Челябинск
Сходить театр, прогуляться и пообщаться
сходить на мероприятие
Прогуляться и пообщаться, сходить в театр
От пользователя @Vera1967
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