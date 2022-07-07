Челябинск
Провести приятный совместный вечер или же рассмотрю ваш эскиз для тату

фото пользователя West
прогуляться, перекусить

Хочу сделать тату,провести приятно вечер

От пользователя @West

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Челябинск

маленькое фото пользователя Anton_74
Челябинск → Другое

С кем поиграть в кооп и поболтать

маленькое фото пользователя Pioner098
Челябинск → Другое

Прогулятся кино перкусить

маленькое фото пользователя Olga67
Челябинск → Другое

Познакомиться поговорить погулять создать семью погулять в парке

маленькое фото пользователя Denh
Челябинск → Другое

Интересная беседа

маленькое фото пользователя Azamat
Челябинск → Другое

Для начала

маленькое фото пользователя Grewion
Челябинск → Другое

Попить пивка 😁

маленькое фото пользователя Viktor89
Челябинск → Другое

Поговорить о жизни

маленькое фото пользователя Lasagne
Челябинск → Другое

Если ты любишь групые шутки и мемы то велком)))

маленькое фото пользователя Yaa123
Челябинск → Другое

Прогуляться, чурилово первое озеро, либо центр набережная

маленькое фото пользователя Nik74
Челябинск → Другое

Обмен книгами

маленькое фото пользователя Nastya56
Челябинск → Другое

Подышать свежим воздухом

маленькое фото пользователя Elena87
Челябинск → Другое

Активно провести выходной🥳кафе,кино, музеи, квесты 😜

Хочешь найти новых друзей в городе Челябинск?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Челябинск, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!