Челябинск
Провести приятный совместный вечер или же рассмотрю ваш эскиз для тату
прогуляться, перекусить
Хочу сделать тату,провести приятно вечер
От пользователя @West
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