Челябинск
провести хорошо время

фото пользователя Sany174
активный отдых

Сходить в кино и потом погулять по Кировке

От пользователя @Sany174

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