Челябинск
провести хорошо время
активный отдых
Сходить в кино и потом погулять по Кировке
От пользователя @Sany174
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