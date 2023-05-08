Челябинск
Прогуляться, позаниматься спортом, покататься на велосипеде

фото пользователя SSSS5
прогуляться, перекусить

От пользователя @SSSS5

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Челябинск

маленькое фото пользователя Ketae
Челябинск → Другое

Ау Подружки)

маленькое фото пользователя Olga67
Челябинск → Другое

Познакомиться поговорить погулять создать семью погулять в парке

маленькое фото пользователя Arinab
Челябинск → Другое

Хорошо провести время

маленькое фото пользователя Vera1967
Челябинск → Другое

Сходить театр, прогуляться и пообщаться

маленькое фото пользователя Aleksey74
Челябинск → Другое

Поиграть в настольные игры

маленькое фото пользователя Yaa123
Челябинск → Другое

Прогуляться, чурилово первое озеро, либо центр набережная

маленькое фото пользователя Nastya56
Челябинск → Другое

Подышать свежим воздухом

маленькое фото пользователя Relght777
Челябинск → Другое

Игра в Компьютерные игры

маленькое фото пользователя Rystam
Челябинск → Другое

Погнали гулять

маленькое фото пользователя Lidochka
Челябинск → Другое

Ищу подругу 👩🏽‍🦱👩🏼‍🦳👧🏻

маленькое фото пользователя West
Челябинск → Другое

Провести приятный совместный вечер или же рассмотрю ваш эскиз для тату

маленькое фото пользователя null
Челябинск → Другое

Хочу найти подругу которая тоже помешана на книгах!

Хочешь найти новых друзей в городе Челябинск?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Челябинск, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!