Челябинск
Прогуляться, позаниматься спортом, покататься на велосипеде
прогуляться, перекусить
От пользователя @SSSS5
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