прогуляться, перекусить

От пользователя @Yaa123

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Челябинск → Другое Сыграть в боулинг

Челябинск → Другое Кто готов поиграть в настолки?

Челябинск → Другое провести хорошо время

Челябинск → Другое Весёлой компашкой пойти на концерт Князя и петь песни КиШ

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Челябинск → Другое Погулять перекусить,дружить а дальше как получится.

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