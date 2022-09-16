Челябинск
Прогуляться, чурилово первое озеро, либо центр набережная
прогуляться, перекусить
От пользователя @Yaa123
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