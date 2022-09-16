Челябинск
Прогуляться, чурилово первое озеро, либо центр набережная

фото пользователя Yaa123
прогуляться, перекусить

От пользователя @Yaa123

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