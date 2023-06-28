Челябинск
Прогуляться
прогуляться, перекусить
От пользователя @Pasha777
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Челябинск
Челябинск → Другое
Любители активного отдыха присоединяйтесь,поболтаем,🎉
Челябинск → Другое
Обсуждение ежедневных приколюх
Челябинск → Другое
Завести подруг👱🏼♀️👩🏽🦱👩🏼🦳👧🏻
Челябинск → Другое
Активно провести выходной🥳кафе,кино, музеи, квесты 😜
Челябинск → Другое
Погнали гулять
Челябинск → Другое
Выпить кофе и поболтать
Челябинск → Другое
Пообщаться о политике, психологии, отношениях, обсудить кого-то…
Челябинск → Другое
Хочу с кем нибудь погулять, либо съездить отдохнуть куда нибудь
Челябинск → Другое
День города и мой день рождение
Челябинск → Другое
Пообщаться с хорошими собеседниками
Челябинск → Другое
Меня зовут Саша
Челябинск → Другое
Хотелось бы завести друзей
Хочешь найти новых друзей в городе Челябинск?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Челябинск, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!