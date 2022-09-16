прогуляться, перекусить

От пользователя @Danka

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Челябинск → Другое Погулять перекусить,дружить а дальше как получится.

Челябинск → Другое Кто со мной завтра погулять ?

Челябинск → Другое Хотелось бы завести друзей

Челябинск → Другое Хочу найти подругу которая тоже помешана на книгах!

Челябинск → Другое Весёлой компашкой пойти на концерт Князя и петь песни КиШ

Челябинск → Другое Пообщаться с хорошими собеседниками

Челябинск → Другое С кем поиграть в кооп и поболтать

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