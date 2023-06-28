Челябинск
Пробежка, велопрогулка
активный отдых
Ищу компанию для совместных пробежек, покатушек на велосипеде
От пользователя @agent_smith
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