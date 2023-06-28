Ищу компанию для совместных пробежек, покатушек на велосипеде

От пользователя @agent_smith

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Челябинск → Другое провести хорошо время

Челябинск → Другое Весёлой компашкой пойти на концерт Князя и петь песни КиШ

Челябинск → Другое Кто со мной

Челябинск → Другое Потусить, может выпить, пожарить мясо.

Челябинск → Другое Ищу друзей , с кем можно по обьщаться 😏

Челябинск → Другое Поговорить о жизни

Челябинск → Другое Интересно провести время

Челябинск → Другое Хочу с кем нибудь погулять, либо съездить отдохнуть куда нибудь

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