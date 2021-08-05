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От пользователя @Olga67

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Челябинск → Другое Сыграть в боулинг

Челябинск → Другое Если ты любишь групые шутки и мемы то велком)))

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Челябинск → Другое Вечерком, с 19:30-20:30 покатаься на велике. Северок

Челябинск → Другое Быть добру

Челябинск → Другое Поговорить о жизни

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