Челябинск
Потусить, может выпить, пожарить мясо.

фото пользователя Tod174
прогуляться, перекусить

От пользователя @Tod174

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