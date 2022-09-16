прогуляться, перекусить

От пользователя @Tod174

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Челябинск → Другое Погнали на каток)

Челябинск → Другое Поговорить о жизни

Челябинск → Другое Прогуляться, позаниматься спортом, покататься на велосипеде

Челябинск → Другое Сыграть в боулинг

Челябинск → Другое Погулять перекусить,дружить а дальше как получится.

Челябинск → Другое Поиграть в настольные игры

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