Челябинск
Поход в театр 🤔 прогулка,🥳

фото пользователя Elena87
активный отдых

Всех желающих присоединяйтесь,🖐️

От пользователя @Elena87

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Челябинск

маленькое фото пользователя Nastya56
Челябинск → Другое

Подышать свежим воздухом

маленькое фото пользователя Sardina
Челябинск → Другое

В поисках весёлых шуток

маленькое фото пользователя Mariella_94
Челябинск → Другое

Ищу подругу от 25, прогуляться

маленькое фото пользователя agent_smith
Челябинск → Другое

Пробежка, велопрогулка

маленькое фото пользователя Relght777
Челябинск → Другое

Игра в Компьютерные игры

маленькое фото пользователя Aleksey74
Челябинск → Другое

Поиграть в настольные игры

маленькое фото пользователя SSSS5
Челябинск → Другое

Прогуляться, позаниматься спортом, покататься на велосипеде

маленькое фото пользователя t3a2n3a1
Челябинск → Другое

Кто со мной завтра погулять ?

маленькое фото пользователя Yaa123
Челябинск → Другое

Прогуляться, чурилово первое озеро, либо центр набережная

маленькое фото пользователя Viktor89
Челябинск → Другое

Поговорить о жизни

маленькое фото пользователя Relght777
Челябинск → Другое

Можно по общаться о чем угодно (если есть совпадение по интересам).

маленькое фото пользователя Marina35
Челябинск → Другое

Хочу с кем нибудь погулять, либо съездить отдохнуть куда нибудь

Хочешь найти новых друзей в городе Челябинск?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Челябинск, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!