Челябинск
Погулять по прекрасному городу Челябинск
прогуляться, перекусить
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Ищу друзей для совместного времяпрепровождения и борьбы со скукой!
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