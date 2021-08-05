Челябинск
Погулять по прекрасному городу Челябинск

прогуляться, перекусить

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Ищу друзей для совместного времяпрепровождения и борьбы со скукой!

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