Челябинск
Погулять перекусить,дружить а дальше как получится.
прогуляться, перекусить
От пользователя @devonka
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