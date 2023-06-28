Обсудить музыку, фильмы, жизнь, отношения и вообще

От пользователя @Viktor89

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Челябинск → Другое Хотелось бы завести друзей

Челябинск → Другое Хорошо провести время

Челябинск → Другое Сходить театр, прогуляться и пообщаться

Челябинск → Другое Можно по общаться о чем угодно (если есть совпадение по интересам).

Челябинск → Другое Меня зовут Саша

Челябинск → Другое Для начала

Хочешь найти новых друзей в городе Челябинск?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Челябинск, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!