Челябинск
Погнали гулять

фото пользователя Rystam
прогуляться, перекусить

От пользователя @Rystam

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