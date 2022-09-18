Москва
(переписка ) общие интересы ,юмор обязателен .

фото пользователя ULIA77
другое

От пользователя @ULIA77

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Челябинск

маленькое фото пользователя t3a2n3a1
Челябинск → Другое

Кто со мной завтра погулять ?

маленькое фото пользователя agent_smith
Челябинск → Другое

Пробежка, велопрогулка

маленькое фото пользователя Yaa123
Челябинск → Другое

Прогуляться, чурилово первое озеро, либо центр набережная

маленькое фото пользователя West
Челябинск → Другое

Провести приятный совместный вечер или же рассмотрю ваш эскиз для тату

маленькое фото пользователя Ylechka
Челябинск → Другое

Пообщаться о политике, психологии, отношениях, обсудить кого-то…

маленькое фото пользователя Sany174
Челябинск → Другое

провести хорошо время

маленькое фото пользователя Nik74
Челябинск → Другое

Обмен книгами

маленькое фото пользователя Tod174
Челябинск → Другое

Потусить, может выпить, пожарить мясо.

маленькое фото пользователя Vimzon
Челябинск → Другое

Обычное бытейское

маленькое фото пользователя null
Челябинск → Другое

Хочу найти подругу которая тоже помешана на книгах!

маленькое фото пользователя Stanley_H.Tweedl
Челябинск → Другое

Вечерний Челябинск

маленькое фото пользователя Mariella_94
Челябинск → Другое

Ищу подругу от 25, прогуляться

Хочешь найти новых друзей в городе Челябинск?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Челябинск, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!