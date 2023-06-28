пообщаться

Поход в М+. Желательно чтоб ты был спокойным и без токсик моментов. Можно ещё и в диабло 4, Valorant и все в таком духе. Также психолог по образованию, могу выслушать, или просто поговорить. Если ты знаешь что такое да ме да ме и бакамитай, нам будет о чем поговорить