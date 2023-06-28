Челябинск
Можно по общаться о чем угодно (если есть совпадение по интересам).

фото пользователя Relght777
пообщаться

Поход в М+. Желательно чтоб ты был спокойным и без токсик моментов. Можно ещё и в диабло 4, Valorant и все в таком духе. Также психолог по образованию, могу выслушать, или просто поговорить. Если ты знаешь что такое да ме да ме и бакамитай, нам будет о чем поговорить

От пользователя @Relght777

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