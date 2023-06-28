Челябинск
Можно по общаться о чем угодно (если есть совпадение по интересам).
Поход в М+. Желательно чтоб ты был спокойным и без токсик моментов. Можно ещё и в диабло 4, Valorant и все в таком духе. Также психолог по образованию, могу выслушать, или просто поговорить. Если ты знаешь что такое да ме да ме и бакамитай, нам будет о чем поговорить
От пользователя @Relght777
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Челябинск
Поиграть в настольные игры
Завести подруг👱🏼♀️👩🏽🦱👩🏼🦳👧🏻
Кто готов поиграть в настолки?
Попить пивка 😁
Прогуляться
Погнали гулять
Прогуляться, позаниматься спортом, покататься на велосипеде
Посоветуйте хороший пляж,🤪
Ищу друзей , с кем можно по обьщаться 😏
Ау Подружки)
Го общаться?
Прогулятся кино перкусить
Хочешь найти новых друзей в городе Челябинск?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Челябинск, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!