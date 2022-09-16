Челябинск
Кто со мной

фото пользователя Adrenalin
прогуляться, перекусить

Прогуляться, провести время

От пользователя @Adrenalin

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Челябинск

маленькое фото пользователя Sardina
Челябинск → Другое

В поисках весёлых шуток

маленькое фото пользователя Lasagne
Челябинск → Другое

Если ты любишь групые шутки и мемы то велком)))

маленькое фото пользователя Nik74
Челябинск → Другое

Обмен книгами

маленькое фото пользователя Vira
Челябинск → Другое

Вечерком, с 19:30-20:30 покатаься на велике. Северок

маленькое фото пользователя Danka
Челябинск → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Elena87
Челябинск → Другое

Поход в театр 🤔 прогулка,🥳

маленькое фото пользователя Anton_74
Челябинск → Другое

С кем поиграть в кооп и поболтать

маленькое фото пользователя DGDays
Челябинск → Другое

Кто готов поиграть в настолки?

маленькое фото пользователя devonka
Челябинск → Другое

Погулять перекусить,дружить а дальше как получится.

маленькое фото пользователя Stanley_H.Tweedl
Челябинск → Другое

Вечерний Челябинск

маленькое фото пользователя tradescancia
Челябинск → Другое

Ищу друзей для совместного времяпрепровождения и борьбы со скукой!

маленькое фото пользователя Suetlana
Челябинск → Другое

Го в дс и во что-то поиграем вместе?

Хочешь найти новых друзей в городе Челябинск?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Челябинск, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!