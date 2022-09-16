От пользователя @Adrenalin

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Челябинск → Другое Го в дс и во что-то поиграем вместе?

Челябинск → Другое Ищу друзей для совместного времяпрепровождения и борьбы со скукой!

Челябинск → Другое Погулять перекусить,дружить а дальше как получится.

Челябинск → Другое Кто готов поиграть в настолки?

Челябинск → Другое С кем поиграть в кооп и поболтать

Челябинск → Другое Поход в театр 🤔 прогулка,🥳

Челябинск → Другое Вечерком, с 19:30-20:30 покатаься на велике. Северок

Челябинск → Другое Если ты любишь групые шутки и мемы то велком)))

Челябинск → Другое В поисках весёлых шуток

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