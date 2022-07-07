Челябинск
Кто готов поиграть в настолки?
Привет всем, кто ищет друзей или компанию🙃
В Студенческом центре ЮУрГУ(проспект Ленина 80, вход с торца, где графити) каждую субботу проходят игротеки! Открывается данное мероприятие в 13:15 и заканчиваем +- в 19ч
У нас есть:
- Мафия
- Бэнг
- Бункер
- Ведьмин круг
- Покер(для самых азартных😂 партии на деньги/желания осуждаем🗿)
- Манчкин
- Каркассон
- Уно
- Экивоки
Остальные настолоки могу скинуть в личку😉
Свои настолки тоже приветствуются) Всегда можно найти людей, готовых попробовать что-то новое😄
Ну... а если же ты впервые думаешь прийти к нам, то игровые мастера помогут найти компанию и разобраться в настольных играх)
На данном мероприятии я бываю не всегда, т.к. помимо игр надо заниматься учебой и личной жизнью, но если напишите заранее - постараюсь прийти и все объяснить😉 Например, 03.05 я буду игроввм мастером и смогу помочь вам освоиться)
От пользователя @DGDays
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