сходить на мероприятие

Привет всем, кто ищет друзей или компанию🙃



В Студенческом центре ЮУрГУ(проспект Ленина 80, вход с торца, где графити) каждую субботу проходят игротеки! Открывается данное мероприятие в 13:15 и заканчиваем +- в 19ч

У нас есть:

- Мафия

- Бэнг

- Бункер

- Ведьмин круг

- Покер(для самых азартных😂 партии на деньги/желания осуждаем🗿)

- Манчкин

- Каркассон

- Уно

- Экивоки

Остальные настолоки могу скинуть в личку😉

Свои настолки тоже приветствуются) Всегда можно найти людей, готовых попробовать что-то новое😄



Ну... а если же ты впервые думаешь прийти к нам, то игровые мастера помогут найти компанию и разобраться в настольных играх)



На данном мероприятии я бываю не всегда, т.к. помимо игр надо заниматься учебой и личной жизнью, но если напишите заранее - постараюсь прийти и все объяснить😉 Например, 03.05 я буду игроввм мастером и смогу помочь вам освоиться)