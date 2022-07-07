Челябинск
Кто готов поиграть в настолки?

фото пользователя DGDays
сходить на мероприятие

Привет всем, кто ищет друзей или компанию🙃

В Студенческом центре ЮУрГУ(проспект Ленина 80, вход с торца, где графити) каждую субботу проходят игротеки! Открывается данное мероприятие в 13:15 и заканчиваем +- в 19ч
У нас есть:
- Мафия
- Бэнг
- Бункер
- Ведьмин круг
- Покер(для самых азартных😂 партии на деньги/желания осуждаем🗿)
- Манчкин
- Каркассон
- Уно
- Экивоки
Остальные настолоки могу скинуть в личку😉
Свои настолки тоже приветствуются) Всегда можно найти людей, готовых попробовать что-то новое😄

Ну... а если же ты впервые думаешь прийти к нам, то игровые мастера помогут найти компанию и разобраться в настольных играх)

На данном мероприятии я бываю не всегда, т.к. помимо игр надо заниматься учебой и личной жизнью, но если напишите заранее - постараюсь прийти и все объяснить😉 Например, 03.05 я буду игроввм мастером и смогу помочь вам освоиться)

От пользователя @DGDays

1 участник
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Челябинск

маленькое фото пользователя Jenek
Челябинск → Другое

Погнали на каток)

маленькое фото пользователя Murancha
Челябинск → Другое

Обсуждение ежедневных приколюх

маленькое фото пользователя Aleksey74
Челябинск → Другое

Поиграть в настольные игры

маленькое фото пользователя Danka
Челябинск → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя ULIA77
Москва → Другое

(переписка ) общие интересы ,юмор обязателен .

маленькое фото пользователя Tini
Челябинск → Другое

Любите себя !

маленькое фото пользователя Lasagne
Челябинск → Другое

Если ты любишь групые шутки и мемы то велком)))

маленькое фото пользователя Marina35
Челябинск → Другое

Хочу с кем нибудь погулять, либо съездить отдохнуть куда нибудь

маленькое фото пользователя null
Челябинск → Другое

Хочу найти подругу которая тоже помешана на книгах!

маленькое фото пользователя Elena87
Челябинск → Другое

Активно провести выходной🥳кафе,кино, музеи, квесты 😜

маленькое фото пользователя tradescancia
Челябинск → Другое

Ищу друзей для совместного времяпрепровождения и борьбы со скукой!

маленькое фото пользователя Mv54
Челябинск → Другое

Вечерний опщение

Хочешь найти новых друзей в городе Челябинск?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Челябинск, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!