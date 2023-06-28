Челябинск
Кататься на велике

прогуляться, перекусить

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Вечерком, с 19:30-20:30 покатаься на велике. Северок

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