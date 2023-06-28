прогуляться, перекусить

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Челябинск → Другое Кто со мной завтра погулять ?

Челябинск → Другое Выпить кофе и поболтать

Челябинск → Другое Интересно провести время

Челябинск → Другое Ищу подругу от 25 лет

Челябинск → Другое Вечерком, с 19:30-20:30 покатаься на велике. Северок

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