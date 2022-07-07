пообщаться

От пользователя @Mariella_94

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Челябинск → Другое Пообщаться о политике, психологии, отношениях, обсудить кого-то…

Челябинск → Другое Кто со мной завтра погулять ?

Челябинск → Другое Потусить, может выпить, пожарить мясо.

Челябинск → Другое Хорошо провести время

Челябинск → Другое На кировке

Челябинск → Другое Хотелось бы завести друзей

Челябинск → Другое Если ты любишь групые шутки и мемы то велком)))

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