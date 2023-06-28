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Челябинск
Ищу подругу 👩🏽‍🦱👩🏼‍🦳👧🏻

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Что бы общаться на любые темы и делиться советами, поддерживать друг друга🙃

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