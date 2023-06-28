Челябинск
Ищу ментора сисадмина
пообщаться
От пользователя @Vira
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Челябинск
Челябинск → Другое
Прогуляться
Челябинск → Другое
Вечерний опщение
Челябинск → Другое
День города и мой день рождение
Челябинск → Другое
Пообщаться о политике, психологии, отношениях, обсудить кого-то…
Челябинск → Другое
Сыграть в боулинг
Челябинск → Другое
Весёлой компашкой пойти на концерт Князя и петь песни КиШ
Челябинск → Другое
Познакомиться поговорить погулять создать семью погулять в парке
Челябинск → Другое
Кто готов поиграть в настолки?
Челябинск → Другое
Пиши, если обхохотался(-лась) от мемов про яйцевую воду
Челябинск → Другое
Завести подруг👱🏼♀️👩🏽🦱👩🏼🦳👧🏻
Челябинск → Другое
Поговорить о жизни
Челябинск → Другое
Поход в театр 🤔 прогулка,🥳
Хочешь найти новых друзей в городе Челябинск?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Челябинск, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!