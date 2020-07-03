Челябинск
Ищу друзей для совместного времяпрепровождения и борьбы со скукой!
пообщаться
От пользователя @tradescancia
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Челябинск
Челябинск → Другое
В поисках весёлых шуток
Челябинск → Другое
Обсуждение ежедневных приколюх
Челябинск → Другое
Посоветуйте хороший пляж,🤪
Челябинск → Другое
Велопрогулка 🚴🏼♀️
Челябинск → Другое
Познакомиться поговорить погулять создать семью погулять в парке
Челябинск → Другое
короч, весело погулять)
Челябинск → Другое
Концерт князя
Челябинск → Другое
Можно по общаться о чем угодно (если есть совпадение по интересам).
Челябинск → Другое
провести хорошо время
Челябинск → Другое
Кто со мной
Челябинск → Другое
Весёлой компашкой пойти на концерт Князя и петь песни КиШ
Челябинск → Другое
Вечерний опщение
Хочешь найти новых друзей в городе Челябинск?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Челябинск, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!