Поход в М+. Желательно чтоб ты был спокойным и без токсик моментов. Можно ещё и в диабло 4, Valorant и все в таком духе

От пользователя @Relght777

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Челябинск → Другое Поход в театр 🤔 прогулка,🥳

Челябинск → Другое На пляж с палатками

Челябинск → Другое Меня зовут Саша

Челябинск → Другое Любите себя !

Челябинск → Другое Вечерком, с 19:30-20:30 покатаься на велике. Северок

Челябинск → Другое Если ты любишь групые шутки и мемы то велком)))

Челябинск → Другое Для начала

Хочешь найти новых друзей в городе Челябинск?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Челябинск, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!