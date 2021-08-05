Челябинск
Игра в Компьютерные игры
другое
Поход в М+. Желательно чтоб ты был спокойным и без токсик моментов. Можно ещё и в диабло 4, Valorant и все в таком духе
От пользователя @Relght777
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Челябинск
Челябинск → Другое
Для начала
Челябинск → Другое
Если ты любишь групые шутки и мемы то велком)))
Челябинск → Другое
Вечерком, с 19:30-20:30 покатаься на велике. Северок
Челябинск → Другое
Любите себя !
Челябинск → Другое
Меня зовут Саша
Челябинск → Другое
Активно провести выходной🥳кафе,кино, музеи, квесты 😜
Челябинск → Другое
На пляж с палатками
Челябинск → Другое
Поход в театр 🤔 прогулка,🥳
Москва → Другое
(переписка ) общие интересы ,юмор обязателен .
Челябинск → Другое
Прогулятся кино перкусить
Челябинск → Другое
Ау Подружки)
Челябинск → Другое
Пробежка, велопрогулка
Хочешь найти новых друзей в городе Челябинск?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Челябинск, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!