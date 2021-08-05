Челябинск
Игра в Компьютерные игры

фото пользователя Relght777
другое

Поход в М+. Желательно чтоб ты был спокойным и без токсик моментов. Можно ещё и в диабло 4, Valorant и все в таком духе

От пользователя @Relght777

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