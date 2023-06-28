Челябинск
Хотелось бы завести друзей
прогуляться, перекусить
Можем встретиться в центре и прогуляться в парке или по кировке
От пользователя @bezdushnyhhhh17
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