Челябинск
Хотелось бы завести друзей

фото пользователя bezdushnyhhhh17
прогуляться, перекусить

Можем встретиться в центре и прогуляться в парке или по кировке

От пользователя @bezdushnyhhhh17

1 участник
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