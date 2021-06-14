Челябинск
Хорошо провести время

фото пользователя Arinab
прогуляться, перекусить

Ищу подругу, люблю гулять, можно сходить в театр или на выставку картин)
В учебное время свободна только по воскресеньям 🥲

От пользователя @Arinab

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