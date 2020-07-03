Челябинск
Хочу прогуляться

фото пользователя lyzlovaviktoria8
прогуляться, перекусить

И посидеть в кафе

От пользователя @lyzlovaviktoria8

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