Челябинск
Хочу прогуляться
прогуляться, перекусить
И посидеть в кафе
От пользователя @lyzlovaviktoria8
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