Челябинск
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От пользователя @Azamat
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короч, весело погулять)
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Можно по общаться о чем угодно (если есть совпадение по интересам).
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Подышать свежим воздухом
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Поход в театр 🤔 прогулка,🥳
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Пообщаться с хорошими собеседниками
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Пообщаться о политике, психологии, отношениях, обсудить кого-то…
Челябинск → Другое
Прогуляться, позаниматься спортом, покататься на велосипеде
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Прогуляться, чурилово первое озеро, либо центр набережная
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Активно провести выходной🥳кафе,кино, музеи, квесты 😜
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Посоветуйте хороший пляж,🤪
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