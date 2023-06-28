Челябинск
День города и мой день рождение
собрать компанию
Пойдем на концерт и на салют
От пользователя @Pineapple_1
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