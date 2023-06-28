Пойдем на концерт и на салют

От пользователя @Pineapple_1

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Челябинск → Другое Поход в театр 🤔 прогулка,🥳

Челябинск → Другое Хочу найти подругу которая тоже помешана на книгах!

Челябинск → Другое Поиграть в настольные игры

Челябинск → Другое Любите себя !

Челябинск → Другое Хорошо провести время

Челябинск → Другое провести хорошо время

Челябинск → Другое Ищу друзей , с кем можно по обьщаться 😏

Челябинск → Другое Пиши, если обхохотался(-лась) от мемов про яйцевую воду

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!