Челябинск
Активно провести выходной🥳кафе,кино, музеи, квесты 😜
прогуляться, перекусить
Любители активного отдыха 🤔 вперёд к развитию
От пользователя @Elena87
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