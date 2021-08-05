Челябинск
Активно провести выходной🥳кафе,кино, музеи, квесты 😜

фото пользователя Elena87
прогуляться, перекусить

Любители активного отдыха 🤔 вперёд к развитию

От пользователя @Elena87

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