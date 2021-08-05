От пользователя @Elena87

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Челябинск → Другое В поисках весёлых шуток

Челябинск → Другое провести хорошо время

Челябинск → Другое Сходить в кино 🍿

Челябинск → Другое День города и мой день рождение

Челябинск → Другое Можно по общаться о чем угодно (если есть совпадение по интересам).

Челябинск → Другое Весёлой компашкой пойти на концерт Князя и петь песни КиШ

Челябинск → Другое Кто готов поиграть в настолки?

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