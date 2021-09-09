Чебоксары
Вело покатушки
Стартуем в 18:00 от центрального пляжа по набережной до Новосельского пляжа, там обсуждаем остеохондроз, ипотеку и школьные поборы, возвращаемся обратно на центральный пляж.
Для тех, кто без своего вело, на набережной есть прокат.
От пользователя @Lerneri
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