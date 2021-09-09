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От пользователя @Dia21

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Чебоксары → Другое Пошататься по городу

Чебоксары → Другое Ищу компанию для общения, игр в лигу(арам) и обмена мемами.

Чебоксары → Другое Познание самого себя

Чебоксары → Другое Может устроим тур по барам ?

Чебоксары → Другое Не мограй. Моргнешь, и ты труп.

Чебоксары → Другое Хотелось бы найти тебя

Чебоксары → Другое Посидеть в кафе, покурить кальян и пообщаться

Чебоксары → Другое Погулять , выпить и ещё что нибудь 😉

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