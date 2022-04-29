Брянск
Выпить кофейку и пройтись по городу 😀

фото пользователя Roman32
прогуляться, перекусить

От пользователя @Roman32

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