Брянск
Покатушка на велосипеде до оз. Круглое

активный отдых

Тепло, почти сухо. Хочется крутить педальки и ощущать движение. Приглашаю прокатиться

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