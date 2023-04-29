Брянск
Покатушка на велосипеде до оз. Круглое
активный отдых
Тепло, почти сухо. Хочется крутить педальки и ощущать движение. Приглашаю прокатиться
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