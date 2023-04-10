Организовал в городе место для посиделок с настолками и НРИ. Приглашаю новых участников. Чем нас больше - тем нас больше! https://t.me/+LspzHyiyWrAyMzg6 Ссылка на группу в тг Или 89145679131

От пользователя @LighthouseKeeper

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Благовещенск → Другое Ходим на противоположный берег Зеи по Зейскому мосту, го с нами.

Благовещенск → Другое Давно не гулял просто так. Пообщаемся.

Благовещенск → Другое Покататься на велосипеде на набережной.

Благовещенск → Другое Смеясь провести время

Хочешь найти новых друзей в городе Благовещенск?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Благовещенск, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!