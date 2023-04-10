Благовещенск: найди компанию. Новые события

Присоединяйся к InParty и найди, с кем провести время.

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фото пользователя LighthouseKeeper собрать компанию

Клуб настольно-ролевых игр

@LighthouseKeeper


фото пользователя Marianastr активный отдых

Ходим на противоположный берег Зеи по Зейскому мосту, го с нами.

@Marianastr


фото пользователя Kapikina прогуляться, перекусить

Съедим пасты ??🍤😜

@Kapikina


фото пользователя Kroll прогуляться, перекусить

Давно не гулял просто так. Пообщаемся.

@Kroll


фото пользователя Midas прогуляться, перекусить

Покататься на велосипеде на набережной.

@Midas


фото пользователя Valya5 другое

Смеясь провести время

@Valya5


Как найти друзей в г. Благовещенск

InParty - новое приложение для общения, поиска друзей и компании

Как это работает: