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От пользователя @Jester_Want_Fun

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Бийск → Другое увидеть что окружает человека. Покажи вид из окна и кактус на окне)

Бийск → Другое Кто из Бийска тут зареган? Написано 8 человек, вы кто?🤣

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