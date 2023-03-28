Бийск
Кто из Бийска тут зареган? Написано 8 человек, вы кто?🤣
пообщаться
От пользователя @Denewi
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Бийск
Бийск → Другое
Предлагаю встретиться, выпить кофейку и поболтать на разные темы :)
Бийск → Другое
увидеть что окружает человека. Покажи вид из окна и кактус на окне)
Хочешь найти новых друзей в городе Бийск?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Бийск, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!