Белгород: найди компанию. Новые события

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Есть жители Новосибирска? Студенты/выпускники магистратуры НГТУ?

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Соберем песок, ведь трава была голубее, а небо - зеленее

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Civilization V

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Давай в старом осколки пагуляим

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фото пользователя Vita1929 прогуляться, перекусить

Гоу на прогулку

@Vita1929


фото пользователя Evgen1801 прогуляться, перекусить

Пошли бухать

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фото пользователя AlexBoss прогуляться, перекусить

друзей подруг

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фото пользователя Aaa39 прогуляться, перекусить

Ищу встречи

@Aaa39


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Мир танков. Взвод.

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фото пользователя Alx31 прогуляться, перекусить

Прокатиться по вечернему городу

@Alx31


 прогуляться, перекусить

Ходить на свидание

@Hugm


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Alena magkova

@lena700


Как найти друзей в г. Белгород

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