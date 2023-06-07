Батайск
Сходить в кофейню, найти новых друзей, обсудить за жизнь

фото пользователя sheller
прогуляться, перекусить

От пользователя @sheller

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Ростов-на-Дону

маленькое фото пользователя A_mur
Батайск → Другое

Я мама 2х детей 9 и 4 года, Предлагаю совместные поездки, прогулки

маленькое фото пользователя Zametka
Батайск → Другое

Общение по вечерам

маленькое фото пользователя Vladimir1
Батайск → Другое

Прогуляться

Хочешь найти новых друзей в городе Ростов-на-Дону?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Ростов-на-Дону, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!