Батайск
Прогуляться

фото пользователя Vladimir1
прогуляться, перекусить

Попить где-нибудь кофе, посидеть пообщаться)

От пользователя @Vladimir1

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