Батайск
Прогуляться
прогуляться, перекусить
Попить где-нибудь кофе, посидеть пообщаться)
От пользователя @Vladimir1
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