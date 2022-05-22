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От пользователя @Frog13

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Барнаул → Другое Сгоняем на планету Q?

Барнаул → Другое Болтать обо всем, поддерживать связь, расстояние не проблема

Барнаул → Другое Прогулка по парку

Барнаул → Другое Сходить и прогуляться

Барнаул → Другое Прогулка по нагорному парку

Барнаул → Другое Ищу одного-двух человек)

Барнаул → Другое Поиграть в настолки

Барнаул → Другое Прогулки по городу

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