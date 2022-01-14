Барнаул
Встреча в кофейне, беседа, пофоткать друг друга

фото пользователя Yuliya22
прогуляться, перекусить

От пользователя @Yuliya22

4 участника
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