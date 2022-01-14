Барнаул
Прогулка по нагорному парку
прогуляться, перекусить
Хочется прогуляться по вечернему городу в приятной компании, пообщаться на различные темы. И если всё понравится, можно периодически встречаться)
От пользователя @Nadin
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