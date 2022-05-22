Барнаул
Покататься на велосипедах по лесу

фото пользователя Les_v_Lesu
активный отдых

Если сойдёмся, можно и не только кататься, а ещё смотреть мультики :3

От пользователя @Les_v_Lesu

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