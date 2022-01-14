Барнаул
Поиграть в настолки

фото пользователя Tima
прогуляться, перекусить

Ищу компанию, с кем можно поиграть в настольные игры)

От пользователя @Tima

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