прогуляться, перекусить

От пользователя @SxS4

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Барнаул → Другое Прогулки по городу

Барнаул → Другое Сходить в кино

Барнаул → Другое Подружек бы

Барнаул → Другое Ищу одного-двух человек)

Барнаул → Другое Предлагаю поиграть в кооперативные видеоигры

Барнаул → Другое Поболтать об интересах, познакомиться))

Барнаул → Другое Хочу собрать локальную конфу, чтобы потом видеться и общаться

Барнаул → Другое "Это мой диван. Таких диванов много, но этот мой."

Барнаул → Другое Прогулка по парку

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