Барнаул
Погулять по набережной, в Нагорном парке.

фото пользователя SxS4
прогуляться, перекусить

От пользователя @SxS4

1 участник
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