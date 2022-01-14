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От пользователя @Irina12

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Барнаул → Другое Поболтать об интересах, познакомиться))

Барнаул → Другое Поболтать, в дальнейшем подружиться)

Барнаул → Другое Встреча в кофейне, беседа, пофоткать друг друга

Барнаул → Другое Хочу собрать локальную конфу, чтобы потом видеться и общаться

Барнаул → Другое Покататься на велосипедах по лесу

Барнаул → Другое Погулять по набережной, в Нагорном парке.

Барнаул → Другое Сгоняем на планету Q?

Барнаул → Другое Я за двустороннее общение

Барнаул → Другое Я ищу подружку)))

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